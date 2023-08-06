- Почему не лучший старт? У нас в том году такой же был. В любом случае необходимо время. Никаких переживаний нет, два матча мы играли 11 на 11 и два - 10 на 11. Поэтому тут какой-то объективности нет. Ранние удаления с ЦСКА и "Уралом", конечно, отразились на результатах. Есть понимание, за счет чего можем прибавлять. Насколько велик кредит доверия Ярошику? Настолько, насколько это возможно. Прошли четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи, - передает слова Андреева "РБ Спорт".
"Оренбург" под руководством нового главного тренера - чешского специалиста Иржи Ярошика - потерпел три поражения в четырех стартовых матчах нового сезона во всех турнирах, сыграв выездную ничью с "Рубином" (1:1) и проиграв "Спартаку" в гостях (2:3), ЦСКА в Кубке России на своем поле (0:6) и "Уралу" в домашней игре 3 тура РПЛ (0:2). При этом в играх против ЦСКА и "Урала" южноуральцы получали удаления в стартовых отрезках. В турнирной таблице РПЛ команда Ярошика с 1 набранным очком находится по ходу 3 тура на 12 месте.
В прошлом сезоне "Оренбург" в 4 стартовых матчах сезона также потерпел 3 поражения, набрав 3 очка в 4 турах РПЛ-2022/2023.
Спортдиректор "Оренбурга": в двух из четырех игр случились ранние удаления. Кредит доверия Ярошику велик
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал неудачный старт команды в сезоне-2023/2024.
Фото: ПФК ЦСКА