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Игнатьев - о поражении "Локомотива": ЦСКА хорошо выстроил игру против Дзюбы, Артем ничем себя не проявил

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Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал итоги матча 3 тура РПЛ ЦСКА - "Локомотив" (4:1).
Фото: ФК "Торпедо"
- Чем объясню такой результат? Большим количеством ошибок со стороны обороны. После пропущенных мячей "армейцы" получили психологическое преимущество, а ведь до этого минут 25 гости играли очень уверенно. Но затем Чалов забил пенальти. В целом "Локомотив" хорошо атаковал и плохо оборонялся. Ребята допускали такие ляпы в защите, что выиграть при таких ошибках очень сложно. А ЦСКА, в свою очередь, хорошо выстроил игру против Дзюбы. Роша практически не давал ему принимать мяч, и он был выбит из игры. Артем ничем себя не проявил, - передает слова Игнатьева "Евро-Футбол".

Матч 3 тура Российской премьер-лиги ЦСКА - "Локомотив" завершился крупной победой красно-синих со счетом 4:1. Забитыми мячами в составе "армейцев" отметились полузащитник Максим Мухин, который записал на свой счет первый в карьере дубль, а также нападающий Федор Чалов, реализовавший пенальти, и защитник Милан Гайич, единственный гол красно-зеленых забил центральный защитник Егор Погостнов.

Стартовая часть первого тайма прошла с некоторым игровым преимуществом "железнодорожников", но с 29 по 31 минуту ЦСКА забил 2 гола благодаря пенальти после нарушения защитника Ильи Самошникова и быстрой комбинации с участием Федора Чалова и Милана Гайича. 34-летний нападающий "Локомотива" АРтем Дзюба вышел в стартовом составе и был заменен на 60 минуте.


Локомотив ЦСКА Дзюба Игнатьев Б
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