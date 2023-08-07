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Скопинцев: за счет характера и волевых качеств вырвали победу у "Зенита"

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Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев прокомментировал победу над "Зенитом" (3:2) в третьем туре чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"
"В первом тайме очень хорошо начали, задавили соперника. Но потом "Зенит" перехватил инициативу. Опять прижались, но за счет характера и волевых качеств вырвали победу", — сказал Скопинцев.

26-летний Скопинцев находился во второй команде "Зенита" с 2014 по 2015 год. Футболист является воспитанником московского "Динамо", в состав которого вернулся в январе 2020 года, перейдя из "Краснодара". Соглашение между сторонами рассчитано ещё на четыре сезона.

Источник: "Матч ТВ".


Скопинцев Динамо Зенит
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