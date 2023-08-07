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Михаил Кержаков: если мы метим на первое место, то неважно, "Спартак" или "Краснодар"

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков высказался от отставании команды от "Спартака" и "Краснодара".
Фото: "Чемпионат"
"Что касается нашего отставания от "Спартака", какая разница до кого сколько очков? Если мы метим на первое место, то неважно, "Спартак" или "Краснодар", — сказал Кержаков.

Отметим, что "Краснодар" и "Спартак" — единственные команды чемпионата России по футболу, набравшие девять из девяти возможных очков. "Зенит", набравший четыре, отстаёт от них на пять очков. "Зенит" — действующий победитель РПЛ. Он выигрывал турнир пять раз подряд.

Источник: РИА Новости.


Кержаков М Зенит Спартак Краснодар
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