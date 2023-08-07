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Личка: травма Захаряна? Уверен, что ничего серьезного там нет

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал травму, полученную полузащитником команды Арсеном Захаряном по ходу матча с "Зенитом" (3:2) в 3-м туре РПЛ.
Фото: Getty Images
"Травма Захаряна? Уверен, что ничего серьезного там нет", — сказал Личка.

Марцел Личка возглавил "Динамо" перед стартом нынешнего сезона. Ранее он тренировал "Оренбург", с которым вернулся в чемпионат России и в первом же сезоне занял седьмое место.

Источник: пресс-служба "Динамо".


Личка Захарян Динамо
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