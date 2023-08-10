"Он попрощался со всеми на базе, сказал, что увидимся завтра, и мы получили письмо о расторжении. Мы убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно", — сказал Пивоваров.
Ранее появилась информация, что норвежский спортсмен, права на которого принадлежат "Ростову", уехал из России из-за сомнений в собственной безопасности во время нахождения в стране. Норманна напугала атака дронов, случившаяся в Москве. Отметим, что Матиас хочет расторгнуть контракт и с "Динамо", и с "Ростовом".
Источник: "Чемпионат".
Пивоваров: Норманн? Убеждены в том, что эта вся ситуация лишь предлог для того, чтобы уйти бесплатно
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал отъезд из команды полузащитника Матиаса Норманна.
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