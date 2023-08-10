– Мы не считаем действия Норманна и его представителей законными и обоснованными, – говорится в заявлении футбольного клуба "Ростов" для "Матч ТВ".
Ранее полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, выступающий на правах аренды за "Динамо", в одностороннем порядке разорвал контракты с обоими российскими клубами. Причиной такого шага со стороны 27-летнего норвежца послужила недавняя атака дронов на здания "Москва-Сити". Норманн покинул пределы Российской Федерации в целях безопасности.
Арендное соглашение скандинава с "бело-голубыми" истекало 20 августа, после чего он должен был вернуться в расположение "Ростова". Оба российских клуба планируют совместно обратиться в арбитражный суд на предмет невыполнения условий контракта со стороны Норманна.
В ближайшем туре чемпионата России "Ростов" 12 августа примет казанский "Рубин", а "Динамо" на следующий день дома встретится с новичком РПЛ калининградской "Балтикой".
ФК "Ростов": мы не считаем действия Норманна и его представителей законными и обоснованными
Футбольный клуб "Ростов" сделал заявление по поводу ситуации с односторонним разрывом контракта со стороны полузащитника Матиаса Норманна и своевольным отъездом норвежца из России.
Фото: ФК "Ростов"