"Во-первых, я не пресс-секретарь Норманна, но его резон я понимаю. Но тут ничего удивительного для меня", — сказал Губерниев.
Отметим, что норвежский футболист московского "Динамо" (в аренде) и "Ростова" Матиас Норманн принял решение покинуть территорию Российской Федерации из-за "угрозы безопасности его жизни". Такое решение он принял после атаки беспилотников на небоскрёбы в столице России.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Губерниев: я не пресс-секретарь Норманна, но его резон я понимаю. Тут ничего удивительного для меня
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отъезд полузащитника "Динамо" Матиаса Норманна из России.
Фото: личный архив