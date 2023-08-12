— Вы сами видели: создали больше моментов, были ближе соперника к победе. Были неоднозначные моменты в первом тайме, когда не держался мяч, не получался выход в атаку, и какое?то время в начале игры у нас на это ушло. Потом шаг за шагом стали играть качественнее, я ребят хотел бы поблагодарить за это. Но мы упустили свои очки.
Сегодня самарские "Крылья Советов" провели выездной поединок против московского "Локомотива" в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. На 87-й минуте "волжане" усилиями защитника Николая Рассказова вышли вперед. Они были близки к победе, но в компенсированное время полузащитник "железнодорожников" Константин Марадишвили восстановил равновесие на табло. Как итог – 1:1.
После четырех туров чемпионата России по футболу самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету восемь баллов. Они занимают промежуточное четвертое место в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Осинькин – о ничейном результате в игре с "Локомотивом": мы упустили свои очки
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил игру своей команды в матче 4-го тура чемпионата России с московской "Локомотивом".
Фото: ФК "Чертаново'