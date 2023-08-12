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Осинькин – о ничейном результате в игре с "Локомотивом": мы упустили свои очки

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил игру своей команды в матче 4-го тура чемпионата России с московской "Локомотивом".
Фото: ФК "Чертаново'
— Вы сами видели: создали больше моментов, были ближе соперника к победе. Были неоднозначные моменты в первом тайме, когда не держался мяч, не получался выход в атаку, и какое?то время в начале игры у нас на это ушло. Потом шаг за шагом стали играть качественнее, я ребят хотел бы поблагодарить за это. Но мы упустили свои очки.

Сегодня самарские "Крылья Советов" провели выездной поединок против московского "Локомотива" в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги. На 87-й минуте "волжане" усилиями защитника Николая Рассказова вышли вперед. Они были близки к победе, но в компенсированное время полузащитник "железнодорожников" Константин Марадишвили восстановил равновесие на табло. Как итог – 1:1.

После четырех туров чемпионата России по футболу самарские "Крылья Советов" имеют на своем счету восемь баллов. Они занимают промежуточное четвертое место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Осинькин Локомотив Крылья Советов
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