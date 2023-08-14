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Агент: к Гарре есть интерес из Греции и Голландии, но "Крылья" не отпустят своего лучшего футболиста

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Агент вингера "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион рассказал, что его клиентом интересуются клубы из Греции и Нидерландов.
Фото: Чемпионат.com
"Есть команды из Греции и Голландии, которые интересуются Бенхамином, но "Крылья Советов" не намерены есть отпускать, он лучший футболист в команде", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Бенхамин Гарре, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в "Крылья Советов" в январе этого года. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2026 года. 23-летний аргентинец провел за самарцев 24 матча, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. В этом сезоне на счету Гарре 2+2 по системе гол плюс пас в 4 играх российской Премьер-лиги.


Гарре Крылья Советов
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