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Словенский нападающий "Сочи" Крамарич: надеюсь, скоро буду свободно говорить на русском

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Вингер "Сочи" Мартин Крамарич рассказал, что начал учить русский язык.
Фото: личный архив Крамарича
"Сочи - отличный город, а Россия прекрасная страна. Я начал учить русский язык, надеюсь, в ближайшее время буду свободно на нем говорить. Словенский и русский - похожие языки. Какие слова уже выучил? "Спасибо", "все хорошо", "я хорошо понимаю", "как дела", "как тебя зовут" - базовые.", - цитирует Крамарича Sport24.

Мартин Крамарич, играющий на позиции крайнего форварда, перебрался в "Сочи" в текущее трансферное окно из словенского клуба "Браво". Стороны заключили контракт до лета 2026 года. 25-летний футболист принял участие в двух матчах за сочинский коллектив и отличился одним забитым голом.

После 4-х сыгранных туров текущего розыгрыша российской Премьер-лиги "Сочи" набрал три очка и занимает 10 строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе "барсов" на данный момент одна победа и три поражения.


Сочи
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