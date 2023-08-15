"Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать, потому что было много травм весной, ребята до сих пор лечатся", — сказал Ташуев.
Сергей Ташуев работал в команде с сентября 2022 года, в прошлом сезоне команда с ним заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее специалист также работал в "Чайке", "Кубани", "Анжи".
Источник: "Газета.Ру".
Ташуев — об увольнении из "Ахмата": пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку
Бывший главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев прокомментировал свой уход из грозненской команды.
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