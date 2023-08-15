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Журналист Карпов: Рахимов получил два матча для исправления ситуации в "Рубине"

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Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов должен исправить положение команды в ближайших двух турах, иначе его ждёт увольнение.
Фото: ФК "Рубин"
18 августа команде Рахимова предстоит провести матч с "Крыльями Советов", а 26 числа с — "Динамо". Отметим, что Рахимов пришёл в команду по ходу прошлого сезона. Он помог ей выиграть Первую лигу и автоматически подняться в Российскую Премьер-Лигу, из которой казанцы вылетели сезон назад.

Источник: журналист Иван Карпов в телеграм-канале.


Рубин Рахимов
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