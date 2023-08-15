18 августа команде Рахимова предстоит провести матч с "Крыльями Советов", а 26 числа с — "Динамо". Отметим, что Рахимов пришёл в команду по ходу прошлого сезона. Он помог ей выиграть Первую лигу и автоматически подняться в Российскую Премьер-Лигу, из которой казанцы вылетели сезон назад.
Источник: журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
Журналист Карпов: Рахимов получил два матча для исправления ситуации в "Рубине"
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов должен исправить положение команды в ближайших двух турах, иначе его ждёт увольнение.
Фото: ФК "Рубин"