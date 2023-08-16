— Много причин, надо самому еще анализировать. Как-то так сложилось, что и обойма маленькая у нас была, в первых матчах не было практически замен, и ключевые футболисты выбыли. Сборы были скомканы из-за травм и отъезда футболистов, проводились малым количеством игроков, потому что не приехали еще новички. Есть, да, что руководители, которые могли и подождать, потому что знают прекрасно мой стиль работы. Но их решение я уважаю, оно такое, какое есть.
Накануне стало известно о том, что Сергей Ташуев покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата". Временно исполнять обязанности наставника в чеченской команде будет Иса Байтиев.
64-летний Ташуев возглавил грозненский "Ахмат" в сентябре 2022 года. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги под его руководством чеченский клуб сумел занять пятое место в турнирной таблице. На старте нынешнего сезона чемпионата страны "Ахмат" с Сергеем Абуезидовичем провел четыре матча. Грозненцы сумели добыть лишь три очка. Перед пятым туром РПЛ они располагаются на 12-й строчке.
Свой следующий поединок грозненский "Ахмат" проведет дома против "Оренбурга". Встреча пятого тура Российской Премьер-лиги состоится 20 августа 2023 года.
Источник: "Спорт День За Днем"
Ташуев – об отставке из "Ахмата": руководители могли и подождать, потому что знают прекрасно мой стиль работы
Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о своем уходе из чеченской команды.
Фото: ФК "Ахмат"