– Он сделал свой выбор, дай Бог ему здоровья и удачи! Сделал выбор — и сделал! Это же он сделал выбор, а не я за него. Безразлично, что он сделал. У него есть семья, дети, агенты, которые подсказывают. Для них это лучше. Пусть люди живут так, как они хотят. Зачем к кому?то в дом, огород смотреть?
32-летний Марио Фернандес является важным игроком в истории московского ЦСКА. Бразильский футболист выступал за "армейцев" с 2012 по 2022 год. В стане красно-синих ему удалось завоевать в общей сложности шесть трофеев. В прошлом году защитник покинул стал столичного клуба. Этим летом Марио стал футболистом петербургского "Зенита". Стороны заключили контракт на один год (с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев). Подобный шаг Фернандеса был негативно воспринят болельщиками ЦСКА.
Источник: "Матч ТВ"
Акинфеев – о переходе Фернандеса в "Зенит": безразлично, что он сделал
Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о переходе защитник Марио Фернандеса в петербургский "Зенит".
Фото: РИА Новости