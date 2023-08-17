– Сейчас мы не рассматриваем Гайча, так как подписали Джастина Куэро. Мы отказались от идеи с арендой Адольфо, — цитирует Андреева "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация о желании "Оренбурга" подписать нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча. Отметим, что аргентинец имеет действующее соглашение с "армейцами" до лета 2025 года.
В текущее трансферное окно "Оренбург" взял в аренду у "Индепендьенте дель Валье" эквадорского форварда Джастина Куэро. У Российской команды есть право выкупа 19-летнего футболиста.
"Оренбург" отказался от аренды нападающего ЦСКА Гайча
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о том, что его клуб отказался от варианта с арендой форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча.
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