"Гарре повредил связки голеностопного сустава. Ориентировочно выбыл на три недели. Посмотрим, как будет дальше развиваться. Проведем дополнительные исследования и будет ясно", - цитирует Артамонова "Чемпионат".
В матче 5-го тура РПЛ, в котором "Рубин" принимал "Крылья Советов". Казанцы одержали победу со счетом 2:1. Напомним, крайний нападающий самарцев Бенхамин Гарре записал на свой счет единственный забитый мяч гостей. Аргентинец провел на поле 45 минут и не смог продолжить встречу из-за полученного повреждения. Всего в нынешнем сезоне в активе Гарре 5 матчей за самарев, в которых он забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи.
Аргентинский вингер "Крыльев Советов" Гарре выбыл из-за травмы на 3 недели
Главный врач "Крыльев Советов" Сергей Артамонов рассказал о сроках восстановления вингера Бенхамина Гарре, получившего травму в игре 5-го тура чемпионата России с "Рубином" (2:1).
Фото: ФК "Крылья Советов"