— Будет интересно. И вообще, интересно посмотреть, что приготовили красно?белые к этой игре и что к этому матчу приготовил Семак. На чьей стороне будут симпатии? Буду болеть за "Зенит", — приводит слова Смородской "Матч ТВ".
Сегодня, 20 августа, в Москве на стадионе "Открытие Банк Арена" пройдет главный поединок пятого тура Российской Премьер-лиги. Там местный "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом". Стартовый свисток предстоящего матча запланирован на 19:30 (по столичному времени). Отметим, что коллектив Гильермо Абаскаля в настоящее время имеет в собственном активе девять набранных очков. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, опережая сине-бело-голубых, идущих седьмыми, на два очка.
Смородская – о матче "Спартака" и "Зенита": буду болеть за петербургский клуб
Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская будет болеть за петербургский "Зенит" в матче 5-го тура РПЛ против столичного "Спартака".
Фото: "Чемпионат"