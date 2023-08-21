"Есть шанс, что я поспособствую переходу игрока с российским паспортом в топ-лигу Европы уже этим летом", — сказал Селюк.
Напомним, в летнее трансферное окно случился единственный прямой переход российского игрока из чемпионата страны в зарубежную команду. Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян подписал контракт с "Реалом Сосьедад".
Источник: "РБ Спорт".
Селюк: в летнее ТО могу поспособствовать переходу игрока с российским паспортом в топ-лигу Европы
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что в летнее трансферное окно может поспособствовать перехода футболиста с российским паспортом в топ-лигу Европы.
Фото: личный архив