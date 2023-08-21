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Селюк: в летнее ТО могу поспособствовать переходу игрока с российским паспортом в топ-лигу Европы

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что в летнее трансферное окно может поспособствовать перехода футболиста с российским паспортом в топ-лигу Европы.
Фото: личный архив
"Есть шанс, что я поспособствую переходу игрока с российским паспортом в топ-лигу Европы уже этим летом", — сказал Селюк.

Напомним, в летнее трансферное окно случился единственный прямой переход российского игрока из чемпионата страны в зарубежную команду. Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян подписал контракт с "Реалом Сосьедад".

Источник: "РБ Спорт".


Селюк Российские трансферы
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