– Прошлый сезон был неплохим. Да, я не забил много мячей за "Зенит", как от меня этого ждали, зато в начале этого сезона голов уже больше, чем за весь прошлый — для меня это хороший старт. И это только пятый тур — впереди еще 25 игр в чемпионате. Будем продолжать в том же духе.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги нападающий петербургского "Зенита" Маттео Кассьерра принял участие в 26 матчах. Игрок записал в собственный актив два забитых мяча и шесть ассистов. В текущем сезоне чемпионата России по футболу колумбийский форвард провел пять матчей за сине-бело-голубых. Он забил четыре мяча и оформил две результативные передачи.
25-летний Маттео Кассьерра стал игроком петербургского "Зенита" в июле 2022 года. Действующий контракт нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года.
Источник: "Матч ТВ"
Кассьерра: в начале этого сезона я забил больше, чем за весь прошлый — для меня это хороший старт
Нападающий петербургского "Зенита" Маттео Кассьерра высказался о своей результативности на старте нового сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"