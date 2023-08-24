"Ничего, что Захаряну только 20. Надо уезжать — наш чемпионат не такого высокого уровня, чтобы чего-то добиться... Если он хорошо проведет первый сезон, его может пригласить более именитый клуб — "Барселона" или "Реал". Это тоже стимул", — сказал Кирьяков.
20-летний Захарян подписал контракт с клубом "Реал Сосьедад" сроком на шесть лет. Он будет выступать за команду под 12-м номером. Воспитанник "Динамо" ранее выступал лишь за свою родную команду, за которую в нынешнем сезоне отметился двумя голами и результативной передачей в пяти матчах.
Источник: "РБ Спорт".
Кирьяков: ничего, что Захаряну только 20. надо уезжать — РПЛ не такого высокого уровня, чтобы чего-то добиться
Бывший российский футболист Сергей Кирьяков прокомментировал переход полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
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