– Я рада за наших парней. Жаль, что Пруцев не попал в сборную. Малышев сказал, что "Спартак" – базовый клуб сборной? Да, такая стратегия была у Луки Каттани. Но что сейчас сделали за 2,5 трансферных сезона, чтобы можно было сказать, что в "Спартаке" играют россияне-сборники? Осенью 2022-го были игры, когда на поле выходили десять россиян, и "Спартак" набирал очки. Сейчас такие матчи не припомню, – цитирует Салихову Sport24.
24 августа тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным обнародовал расширенный список игроков, вызванных для участия в сентябрьском учебно-тренировочном сборе. В нем наибольшее представительство получили московские клубы "Спартак" и "Локомотив", от которых вызвано по 6 представителей. Из "Динамо" и "Краснодара" вызваны по 4 игрока. "Зенит", "Урал" и ЦСКА будут представлены тремя спортсменами. УТС запланирован с 4 по 12 сентября в подмосковном Новогорске.
Зарема: осенью 2022-го были игры, когда на поле в "Спартаке" выходили 10 россиян. Сейчас такие матчи не припомню
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что в состав национальной сборной России вошли шесть футболистов "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"