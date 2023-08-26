- Красно-белые, можно сказать, в равной борьбе уступили флагману нашего футбола - "Зениту", но ничего из ряда вон выходящего не случилось. Москвичи по составу в лиге сейчас вторые: все-таки у "Зенита" очень мощная средняя линия поля. Если спартаковцам удастся найти баланс между атакой и обороной, то они по-прежнему будут главным конкурентом петербуржцев. Оценку работе Абаскаля можно будет давать зимой, во время перерыва в чемпионате, - передает слова Ледяхова RT.
Московский "Спартак" 20 августа уступил на своем поле петербургскому "Зениту" со счетом 1:3 в рамках 5 тура Российской премьер-лиги. В 6 туре национального первенства красно-белые сыграют на домашнем стадионе с грозненским "Ахматом", игра состоится 26 августа. В промежуточной турнирной таблице столичный клуб с 9 очками в 5 матчах занимает шестое место, действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга - четвертое место с 10 очками в 5 матчах. Лидирует в текущем розыгрыше РПЛ "Краснодар", набравший 14 очков в 6 сыгранных встречах.
Ледяхов: если Абаскаль найдет баланс между атакой и обороной, "Спартак" по-прежнему будет главным конкурентом "Зенита"
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о текущей ситуации для московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"