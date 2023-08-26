- Все пока что остается неизменным. Ваня - игрок "Сочи". Посмотрим, будет ли так в будущем. Трансферное окно до сих пор открыто. "Црвена Звезда" прикладывает очень много усилий, чтобы подписать Ваню Дркушича, но на какой стадии сейчас переговоры с "Сочи" - вопрос не ко мне.
Центральный защитник Ваня Дркушич перешел в "Сочи" в январе прошлого года. Действующее соглашение 23-летнего игрока с сочинским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость словенского футболиста в три миллиона евро. На счету Друкушича 45 матчей за сочинцев, в которых защитник отметился тремя забитыми голами и двумя результативными ассистами.
Источник: "СЭ"
Агент: "Црвена Звезда" прикладывает очень много усилий для трансфера Дркушича
Агент Младен Ратковица, представляющий интересы словенского защитника "Сочи" Вани Дркушича, поделился информацией о ходе переговоров с "Црвеной Звездой" по переходу его клиента.
Фото: ФК "Сочи"