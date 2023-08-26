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Химки
0 - 0 0 0
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Сокол
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ЛенинградецЗавершен
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Борнмут
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Арсенал
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ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
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НоттингемЗавершен
Эвертон
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ВулверхэмптонЗавершен
Брентфорд
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Брайтон
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Вест ХэмЗавершен

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Кадис
1 - 0 1 0
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П1 1.03X 14.5П2 500
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Мальорка2 тайм
П1 1.4X 4.1П2 12.5
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Монца
2 - 0 2 0
ЭмполиЗавершен
Фрозиноне
2 - 1 2 1
АталантаЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
П1 1.7X 3.9П2 4.9
Верона
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
П1 4.25X 3.45П2 1.85

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Дармштадт
1 - 4 1 4
УнионЗавершен
Бохум
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Кёльн
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Фрайбург
1 - 0 1 0
ВердерЗавершен
Хайденхайм
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Боруссия М
0 - 3 0 3
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

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Марсель
2 - 0 2 0
Брест2 тайм
ПСЖ
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ЛансНе начат
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Агент: "Црвена Звезда" прикладывает очень много усилий для трансфера Дркушича

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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы словенского защитника "Сочи" Вани Дркушича, поделился информацией о ходе переговоров с "Црвеной Звездой" по переходу его клиента.
Фото: ФК "Сочи"
- Все пока что остается неизменным. Ваня - игрок "Сочи". Посмотрим, будет ли так в будущем. Трансферное окно до сих пор открыто. "Црвена Звезда" прикладывает очень много усилий, чтобы подписать Ваню Дркушича, но на какой стадии сейчас переговоры с "Сочи" - вопрос не ко мне.

Центральный защитник Ваня Дркушич перешел в "Сочи" в январе прошлого года. Действующее соглашение 23-летнего игрока с сочинским клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость словенского футболиста в три миллиона евро. На счету Друкушича 45 матчей за сочинцев, в которых защитник отметился тремя забитыми голами и двумя результативными ассистами.

Источник: "СЭ"


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