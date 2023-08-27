– На старте сезона мы потеряли пять очков — одна ничья и одно поражение. Столкнувшись с этим, тренерский штаб внес определенные изменения и в построение, и в стартовый состав. Преодолел ли "Зенит" турбулентность? Надо поменьше говорить и больше делать. Команда готовится к следующему кубковому матчу в Калининграде, а потом будет очень важный матч с ЦСКА.
Вчера, 26 августа, петербургский "Зенит" дома сыграл против екатеринбургского "Урала" в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые одержали уверенную победу со счетом 4:0. Благодаря этому результату клуб с берегов Невы сумел заработать 13 баллов. Таким образом, подопечные Сергея Семака поднялись на второе место в турнирной таблице.
Свой следующий поединок петербургский "Зенит" проведет в рамках групповой стадии Кубка России по футболу (Путь РПЛ). Сине-бело-голубые в гостях сыграют против калининградской "Балтики". Данная встреча состоится 30 августа. Она начнется в 19:00 по московскому времени.
Источник: РИА Новости
Александр Медведев: преодолел ли "Зенит" турбулентность? Надо поменьше говорить и больше делать
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о старте сине-бело-голубых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"