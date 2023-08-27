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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
2 - 1 2 1
БалтикаЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
П1 2.73X 3П2 2.91

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 2 4 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
1 - 2 1 2
ТюменьЗавершен
Нефтехимик
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен
Черноморец
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
П1 4.41X 1.4П2 6.4
Динамо Мх
1 - 1 1 1
Шинник2 тайм
П1 4.1X 1.38П2 9.4

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Бернли
1 - 3 1 3
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
3 - 4 3 4
БарселонаЗавершен
Валенсия
0 - 0 0 0
Осасуна1 тайм
П1 1.75X 3.6П2 5.1
Атлетик
22:30
БетисНе начат
П1 2X 3.45П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
0 - 1 0 1
Болонья2 тайм
Фиорентина
2 - 0 2 0
Лечче2 тайм
П1 1.05X 14.5П2 32
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.8
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.35X 6П2 8.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Бавария
3 - 1 3 1
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
2 - 2 2 2
ГаврЗавершен
Страсбур
2 - 0 2 0
ТулузаЗавершен
Клермон
0 - 1 0 1
МецЗавершен
Монпелье
1 - 3 1 3
РеймсЗавершен
Лорьян
4 - 1 4 1
ЛилльЗавершен
Ницца
21:45
ЛионНе начат
П1 1.99X 3.8П2 3.75
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Александр Медведев: преодолел ли "Зенит" турбулентность? Надо поменьше говорить и больше делать

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Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался о старте сине-бело-голубых в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"
– На старте сезона мы потеряли пять очков — одна ничья и одно поражение. Столкнувшись с этим, тренерский штаб внес определенные изменения и в построение, и в стартовый состав. Преодолел ли "Зенит" турбулентность? Надо поменьше говорить и больше делать. Команда готовится к следующему кубковому матчу в Калининграде, а потом будет очень важный матч с ЦСКА.

Вчера, 26 августа, петербургский "Зенит" дома сыграл против екатеринбургского "Урала" в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые одержали уверенную победу со счетом 4:0. Благодаря этому результату клуб с берегов Невы сумел заработать 13 баллов. Таким образом, подопечные Сергея Семака поднялись на второе место в турнирной таблице.

Свой следующий поединок петербургский "Зенит" проведет в рамках групповой стадии Кубка России по футболу (Путь РПЛ). Сине-бело-голубые в гостях сыграют против калининградской "Балтики". Данная встреча состоится 30 августа. Она начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: РИА Новости


Зенит Медведев
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