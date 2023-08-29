– Утром, когда мы выходили на разминку, он позвонил и сказал, что ему нужно быстро улететь. Я пожелал, чтобы он был здоров и много работал. Играть в Серии А — думаю, мечта каждого игрока. Желаю, чтобы у него все получилось, — приводит слова Лички "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник московского "Динамо" Саба Сазонов сегодня отправился в Италию, чтобы пройти медосмотр для трансфера в "Торино". По слухам, бело-голубые получат за уход своего игрока 2,5 миллиона евро.
21-летний Саба Сазонов стал футболистом московского "Динамо" в 2021 году. Действующий контракт игрока сборной Грузии с бело-голубыми истекает через год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника столичного клуба в три миллиона евро.
Личка подтвердил переход защитника "Динамо" Сазонова в "Торино"
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка подтвердил, что защитник его команды Саба Сазонов в ближайшее время перейдет в итальянский "Торино".
Фото: "Чемпионат"