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Карраскаль: возможно, у меня своеобразный характер, но серьезных проблем с дисциплиной нет

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Полузащитник московского "Динамо" и сборной Колумбии Хорхе Карраскаль заявил о том, что у него нет проблем с дисциплиной.
Фото: "Чемпионат"
– У меня нет никаких серьезных проблем с дисциплиной. Может быть, у меня своеобразный характер. Но если бы были проблемы, меня бы не вызывали в сборную Колумбии. Там очень жесткие требования. Никаких проблем с дисциплиной нет, так как у меня есть семья.

25-летний Хорхе Карраскаль этим летом перешел из стала столичного ЦСКА в московское "Динамо". Ранее в СМИ ходили слухи о том, что у колумбийца есть проблемы с дисциплиной, из-за чего он конфликтовал с главным тренером "армейцев" Владимиром Федотовым.

Действующий контракт Хорхе Карраскаля с московским "Динамо" рассчитан до июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в одном матче и не отметился результативными действиями.

Источник: "Чемпионат"


Карраскаль Динамо ЦСКА
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