Отметим, что российский полузащитник выступает за команду четвёртый сезон. Воспитанник "Краснодара" перешёл в "Динамо" в 2020 году из "Уфы" и с тех пор дослужился до звания капитана команды в прошлом сезоне. Однако в нынешней кампании повязку на руке носит парагвайский защитник Фабиан Бальбуэна, Фомин является одним из ассистентов.
Источник: "Спорт-Экспресс".
"СЭ": "Динамо" отклонило предложение "Лиона" по Фомину в размере 8 млн евро
Московское "Динамо" отказалось от продажи полузащитника Даниила Фомина в "Лион" за восемь миллионов евро (+ бонусы).
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