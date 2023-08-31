"Когда перестаем выполнять требования главного тренера, появляются большие проблемы. У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться. Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато", — сказал Глебов.
В нынешнем сезоне "Ростов", набравший семь очков, располагается в турнирной таблице на 10-й строчке. Прошлый сезон команда закончила на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В следующем матче команде Карпина предстоит провести домашний матч с "Динамо". Он состоится 3 сентября, а затем команда уйдёт на международную паузу.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Глебов: у "Ростова" такой футбол, что нам нельзя ошибаться
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов признался, что футбол дончан не терпит ошибок.
Фото: globallookpress.com