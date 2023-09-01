Как утверждает журналист Джанлуиджи Лонгари, "Клермон" намерен арендовать 26-летнего ямайца до закрытия летнего трансферного окна. Отмечается, что по условиям трудового договора "красно-белые" продолжат выплачивать Николсону 80% зарплаты, предусмотренной действующим соглашением с московским клубом.
Николсон связан контрактом со "Спартаком" до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда сборной Ямайки в 4,5 млн евро. После возвращения в расположение клуба в конце июля 2023 года Шамар не был включен в заявку команды и не провел ни одного матча в новом сезоне.
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон может стать одноклубником Кофрие в "Клермоне"
Французский клуб Лиги 1 может арендовать нападающего московского "Спартака" Шамара Николсона.
Фото: ФК "Спартак"