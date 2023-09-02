– Проект Саудовской Аравии интересен для них. Они хотят этим развивать уровень своих футболистов. Когда играешь с местными футболистами — это одно, а когда приезжают такие звезды, можно прогрессировать. Поехал бы я? Если бы в мою бытность игроком у меня было предложение от клуба из Саудовской Аравии, я бы подумал.
39-летний Гацкан завершил профессиональную футбольную карьеру в 2021 году. Российскому зрителю экс-полузащитник сборной Молдовы знаком по выступлениями за следующие клубы: "Ростов", "Крылья Советов", "Рубин" и "Спартак". Отметим, что вместе с южанами он завоевал Кубок России в 2014 году.
Чемпионат Саудовской Аравии этим летом прославился большим количеством трансферов. В местную лигу приехали такие звезды, как Карим Бензема, Неймар, Малком, Марез, Мане и многие другие. Зимой 2023 года обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду присоединился к "Аль-Насру".
Источник: "Чемпионат"
Экс-футболист "Ростова" Гацкан: если бы у меня было предложение от клуба из Саудовской Аравии, я бы подумал
Бывший футболист "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал большое количество звездных переходов из Европы в Саудовскую Аравию.
Фото: ФК "Ростов"