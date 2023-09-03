— Команды провели равный первый тайм. Мы провели небольшие изменения, пообщался в перерыве с командой. Сказал команде, что мы сыграем хорошо благодаря небольшим деталям, в итоге так и получилось. Я очень рад. После возвращения футболистов мы продолжим работать, мы все еще в тяжелой ситуации.
Сегодня, третьего сентября 2023 года, "Оренбург" провел домашний матч против "Сочи" в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Давида Деограсии одержали викторию со счетом 3:0. В их составе забитыми мячами отметились Брайан Мансилья (55, пен), Владимир Обухов (57) и Паласио Куэро (90+5, пен). Примечательно, что это первая виктория для оренбуржцев в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. После семи туров РПЛ на счету коллектива Деограсии пять баллов. Он располагается на 14 месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Деограсия – после победы над "Сочи": мы все еще в тяжелой ситуации
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия оценил победу своей команды над "Сочи" (3:0) в матче 7-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Оренбург"