– Про Абаскаля я всё сказал еще полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своем мнении. У него все хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие. Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что все здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так им и останется, – приводит слова Мостового "Чемпионат".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" прошлым летом. Под руководством 34-летнего испанца "красно-белые" завоевали бронзовые медали чемпионата России по итогам минувшего сезона. Новый сезон москвичи начали с 5 побед подряд, но затем не побеждают на протяжении 4 туров подряд в Российской Премьер-Лиге. В последнем матче "Спартак" на выезде уступил "Краснодару" со счетом 0:2. После семи сыгранных туров РПЛ подопечные Абаскаля располагаются на девятой строчке в таблице с 10 очками.
Мостовой: для меня Абаскаль как был ноунеймом, так им и останется
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой раскритиковал работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: "Чемпионат"