– Думаю, сейчас уже становится понятно, что у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как "Спартак". На данный момент он не способен на это. Он хороший тренер, у него есть идеи, но ему не хватает опыта. Есть ощущение, что он не контролирует раздевалку.
Московский "Спартак" уже на протяжении четырех последних туров Российской Премьер-Лиги не может одержать победу. В этих играх у команды Гильермо Абаскаля три поражения и одна ничья. В седьмом туре чемпионата страны красно-белые в гостевом поединке проиграли "Краснодару" со счетом 0:2. У них осталось 10 баллов. Столичная команда опустилась на девятое место в турнирной таблице.
Свой следующий матч московский "Спартак" проведет 16 сентября. Он дома сыграет с "Сочи" в рамках восьмого тура РПЛ.
Источник: "РБ Спорт"
Камоцци: у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой клуб, как "Спартак"
Итальянский футбольный функционер Франко Камоцци считает, что Гильермо Абаскаль не справляется с обязанностями главного тренера московского "Спартака".
Фото: AFP