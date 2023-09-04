- Если говорить про Фернандеса, то правильно сказал Акинфеев, что мы не знаем всех тонкостей переговоров по его контракту. Если говорить про его вчерашний забег, зная самого Марио - не думаю, что он демонстративно побежал. Он просто такой искренний человек. Фернандес поблагодарил болельщиков, а то, что произошло, это уже технические накладки в переговорах, - цитирует Чанова Metaratings.ru.
32-летний правый защитник Марио Фернандес в течение 10 лет - с июля 2012 года по июль 2022 года - выступал за московский ЦСКА. Летом 2022 года футболист обратился к руководству красно-синих с просьбой о приостановке контракта для отъезда в Бразилию по семейным обстоятельствам, но в июле 2023 года вместо возвращения в ЦСКА Фернандес подписал контракт с петербургским "Зенитом".
В матче 7 тура РПЛ ЦСКА - "Зенит" (1:1) после ответного гола сине-бело-голубых на 88 минуте замененный незадолго до этого Марио Фернандес прибежал праздновать гол в ворота своей бывшей команды на другую половину поля, при этом он стал единственным футболистом со скамейки запасных, который присоединился к празднованию.
Чанов: не думаю, что Марио Фернандес демонстративно побежал праздновать гол "Зенита" ЦСКА. Он просто искренний
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказал мнение по забегу защитника Марио Фернандеса со скамейки запасных для празднования гола "Зенита" в ворота красно-синих.
Фото: ФК "Зенит"