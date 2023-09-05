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Смородская – об отставке Евсеева из "Факела": стоит еще поработать в Первой лиге

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Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на уход Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"
— Плохой старт, одни проигрыши, у "Факела" давно такого не было. Не получилось попробовать себя в главном чемпионате страны. Стоит еще поработать в Первой лиге, — передает слова Смородской "Матч ТВ".

47-летний Вадим Евсеев стал главным тренером "Факела" в мае текущего года. Сегодня российский специалист покинул данную должность. Отметим, что воронежцы после семи туров РПЛ сумели записать в собственный актив четыре балла. Они пребывают на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Следующий матч воронежский "Факел" проведет на выезде против екатеринбургского "Урала" в рамках восьмого тура чемпионата России. Встреча состоится 17 сентября.


Смородская Евсеев Факел
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