— Плохой старт, одни проигрыши, у "Факела" давно такого не было. Не получилось попробовать себя в главном чемпионате страны. Стоит еще поработать в Первой лиге, — передает слова Смородской "Матч ТВ".
47-летний Вадим Евсеев стал главным тренером "Факела" в мае текущего года. Сегодня российский специалист покинул данную должность. Отметим, что воронежцы после семи туров РПЛ сумели записать в собственный актив четыре балла. Они пребывают на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Следующий матч воронежский "Факел" проведет на выезде против екатеринбургского "Урала" в рамках восьмого тура чемпионата России. Встреча состоится 17 сентября.
Смородская – об отставке Евсеева из "Факела": стоит еще поработать в Первой лиге
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская отреагировала на уход Вадима Евсеева с поста главного тренера воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"