"СЭ": Черевченко и Гаранин претендуют на пост главного тренера "Факела"

Воронежский "Факел" рассматривает две кандидатуры на пост главного тренера команды после увольнения Вадима Евсеева.

Фото: Globall Look Press

Как утверждает источник, речь идет о главном тренере таджикистанского "Истиклола" Игоре Черевченко и наставнике калининградской "Балтики-БФУ" Вадиме Гаранине.



Сегодня, 5 сентября, "Факел" объявил об отставке Вадима Евсеева с должности главного тренера. 47-летний специалист возглавил воронежскую команду в мае текущего года. Под его руководством клуб остался в высшем дивизионе чемпионата России, дважды обыграв красноярский "Енисей" в стыковых играх.



На старте нового сезона "Факел" с Евсеевым проиграл 7 из 10 матчей в РПЛ и Кубке России. По итогам семи туров Премьер-Лиги воронежцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице, имея в активе 4 очка.



Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер владикавказской "Алании" Олег Василенко близок к возвращению в воронежский "Факел". По его словам, контракт между "Аланией" и 49-летним специалистом предусматривает опцию досрочного выхода из соглашения в случае получения предложения от клуба РПЛ.