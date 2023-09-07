"Девятое место — закономерный результат. По первым турам рассчитывали абсолютно на другое. Затем был откровенный провал. Проиграли сразу несколько ключевых матчей. Они занимают ровно то место, на которое наиграли", — сказал Ледяхов.
55-летний Ледяхов в бытность игрока выступал за "Спартак" с 1992 по 1994 год. С 2008 по 2009 год работал главным тренером во второй команде красно-белых, а затем исполнял обязанности главного тренера в основной. С 2011 по 2013 года был ассистентом главного тренера "Спартака" при Валерии Карпине и Унаи Эмери.
Сейчас Ледяхов работает в тренерском штабе "Алании".
Источник: "Спорт день за днём".
Ледяхов: "Спартак" занимает ровно то место, на которое наиграл. Был откровенный провал
Бывший футболист и тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.
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