Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Казахстан
17:00
ФинляндияНе начат
Литва
19:00
ЧерногорияНе начат
Сербия
21:45
ВенгрияНе начат
Словения
21:45
Северная ИрландияНе начат
Польша
21:45
Фарерские островаНе начат
Нидерланды
21:45
ГрецияНе начат
Дания
21:45
Сан-МариноНе начат
Франция
21:45
ИрландияНе начат
Чехия
21:45
АлбанияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.55
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Ледяхов: "Спартак" занимает ровно то место, на которое наиграл. Был откровенный провал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист и тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о выступлениях команды в нынешнем сезоне.
Фото: Gettyimages
"Девятое место — закономерный результат. По первым турам рассчитывали абсолютно на другое. Затем был откровенный провал. Проиграли сразу несколько ключевых матчей. Они занимают ровно то место, на которое наиграли", — сказал Ледяхов.

55-летний Ледяхов в бытность игрока выступал за "Спартак" с 1992 по 1994 год. С 2008 по 2009 год работал главным тренером во второй команде красно-белых, а затем исполнял обязанности главного тренера в основной. С 2011 по 2013 года был ассистентом главного тренера "Спартака" при Валерии Карпине и Унаи Эмери.

Сейчас Ледяхов работает в тренерском штабе "Алании".

Источник: "Спорт день за днём".


Спартак Ледяхов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится