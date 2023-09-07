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Кержаков: Семак после моей ошибки с ЦСКА сказал, что все нормально и попросил продолжать разыгрывать мяч

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Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, как наставник команды Сергей Семак отреагировал на ошибку, допущенную им в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
Перед выходом на второй тайм Семак сказал: "Слушай, ничего страшного не произошло. Продолжай разыгрывать мяч. Все нормально", — сказал Кержаков.

Отметим, что результативная ошибка 36-летнего спортсмена позволила сопернику выйти вперёд на первых минутах матча. Однако в конце встречи клуб из Санкт-Петербурга смог отличиться благодаря Дугласу Сантосу, поэтому матч завершился ничьей.

Источник: Sport24.


Кержаков М Семак Зенит ЦСКА
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