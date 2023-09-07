Перед выходом на второй тайм Семак сказал: "Слушай, ничего страшного не произошло. Продолжай разыгрывать мяч. Все нормально", — сказал Кержаков.
Отметим, что результативная ошибка 36-летнего спортсмена позволила сопернику выйти вперёд на первых минутах матча. Однако в конце встречи клуб из Санкт-Петербурга смог отличиться благодаря Дугласу Сантосу, поэтому матч завершился ничьей.
Источник: Sport24.
Кержаков: Семак после моей ошибки с ЦСКА сказал, что все нормально и попросил продолжать разыгрывать мяч
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, как наставник команды Сергей Семак отреагировал на ошибку, допущенную им в матче с ЦСКА (1:1) в 7-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"