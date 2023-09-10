"Эдик — профессионал. Если он остался в "Краснодаре", значит, будет уделять этому клубу большее внимание", — сказал Сафонов.
В летнее трансферное окно армянский футболист мог оказаться в "Аяксе", однако амстердамский клуб отказался от его покупки, так как полузащитник продолжает выступать за клуб из России. Сперцян является воспитанником "Краснодара" и заявил, что не покинет клуб по первому предложению, а дождётся той команды, которая сделает "быкам" наилучший вариант трансфера.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Сафонов: Сперцян — профессионал. Если он остался в "Краснодаре", значит, будет уделять клубу внимание
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов объяснил, почему несостоявшийся переход полузащитника Эдуарда Сперцяну в Европу не отразится на его игре.
Фото: "Чемпионат"