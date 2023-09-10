Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ВолгарьЗавершен
Енисей
1 - 1 1 1
Родина1 тайм
Ленинградец
18:00
Динамо МхНе начат
Алания
18:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
16:00
Северная ИрландияНе начат
Фарерские острова
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
ДанияНе начат
Черногория
19:00
БолгарияНе начат
Греция
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
НидерландыНе начат
Литва
21:45
СербияНе начат
Албания
21:45
ПольшаНе начат
Сан-Марино
21:45
СловенияНе начат

Сафонов: Сперцян — профессионал. Если он остался в "Краснодаре", значит, будет уделять клубу внимание

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов объяснил, почему несостоявшийся переход полузащитника Эдуарда Сперцяну в Европу не отразится на его игре.
Фото: "Чемпионат"
"Эдик — профессионал. Если он остался в "Краснодаре", значит, будет уделять этому клубу большее внимание", — сказал Сафонов.

В летнее трансферное окно армянский футболист мог оказаться в "Аяксе", однако амстердамский клуб отказался от его покупки, так как полузащитник продолжает выступать за клуб из России. Сперцян является воспитанником "Краснодара" и заявил, что не покинет клуб по первому предложению, а дождётся той команды, которая сделает "быкам" наилучший вариант трансфера.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Сафонов Сперцян Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится