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Хлусевич: мы Катар не можем обыграть, надо работать над собой каждому

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Футболист национальной команды России Даниил Хлусевич высказался о ничейном результате своей сборной в товарищеском матче с Катаром (1:1).
Фото: РИА Новости
– Не могу сказать, что не получилось. Посмотрим игру, потом разберем, Карпин скажет нам, что не так. Расслабляет статус матча? Если бы мы забили семь, может и расслаблял бы. А мы Катар не можем обыграть. Надо работать собой — каждый должен это делать. Есть злость на себя. Хочется играть за сборную и выигрывать.

Этим вечером сборная России провела выездной товарищеский поединок против команды Катара. Матч завершился вничью – 1:1. Защитник сборной России Даниил Хлусевич начал встречу на скамейке запасных. Он появился на поле после перерыва.

Напомним, по ходу сентябрьского тренировочного сбора национальная команда России сыграла в общей сложности три матча. 7 сентября подопечные Валерия Карпина свели вничью игру с олимпийской сборной Египта – 1:1. 11 сентября россияне уступили все той же египетской команде – 1:2.

Источник: "Чемпионат"


Хлусевич Сборная России Сборная Катара
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