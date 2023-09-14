"Вспомните чемпионский год, когда "Спартак" выдал прекрасную вторую половину сезона и стал первым. Три-четыре победы могут поднять команду так, что потом не догонишь", — сказал Шишкин.
Московская команда начала сезон с трёх побед подряд в чемпионате страны, однако затем не одержала ни одной в четырёх следующих. Теперь у коллектива Гильермо Абаскаля 10 очков в семи встречах и девятая строчка в турнирной таблице.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Шишкин: три-четыре победы могут поднять "Спартак" так, что потом не догонишь
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"