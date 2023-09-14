"Начали они очень хорошо. В первых турах понравились: было видно, что появилось разнообразие в позиционных атаках. Но потом пошли какие-то метания. На все воля тренера, конечно, но я этих перестановок в составе не очень понимаю. Абаскалю внутри команды разобраться легче, хотя со стороны кажется, что это лишнее. Потеряли футбол, который был в первых играх", — сказал Бояринцев.
Бояринцев отметил, что московская команда отлично смотрелась в первом тайме матча Кубка России с "Динамо" (4:1), а затем у команды вновь что-то пошло не так. Главный тренер "Сокола" считает, что у Абаскаля со "Спартаком" уже была похожая ситуация в прошлом сезоне, а сейчас команде попросту не хватает стабильности.
Напомним, Денис Бояринцев выступал за "Спартак" c 2005 по 2008, а также с 2009 по 2010 год.
Источник: "Чемпионат".
Бояринцев: "Спартак" потерял футбол, который был в первых играх
Главный тренер "Сокола" Денис Бояринцев высказался об игре московского "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Текстильщик"