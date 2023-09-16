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Нгамале: согласен с Личкой, что мы сами себя убили в матче с "Пари НН"

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Нападающий московского "Динамо" Муми Нгамалё высказался после упущенной победы над "Пари НН" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"К сожалению, бывают моменты, когда мы теряем концентрацию в концовках... Согласен с тренером, который сказал, что мы сами себя убили", — признался Нгамалё.

29-летний камерунец в 10 встречах нынешнего сезона забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его команда в чемпионате России занимает промежуточное второе место, набрав в восьми матчах 15 очков. Однако у "Зенита", "Крыльев Советов" и "Урала", которые могут обогнать динамовцев, ещё матч в запасе.

Источник: РИА Новости.


Динамо Нижний Новгород Нгамале
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