"К сожалению, бывают моменты, когда мы теряем концентрацию в концовках... Согласен с тренером, который сказал, что мы сами себя убили", — признался Нгамалё.
29-летний камерунец в 10 встречах нынешнего сезона забил три мяча и отдал три результативные передачи. Его команда в чемпионате России занимает промежуточное второе место, набрав в восьми матчах 15 очков. Однако у "Зенита", "Крыльев Советов" и "Урала", которые могут обогнать динамовцев, ещё матч в запасе.
Источник: РИА Новости.
Нгамале: согласен с Личкой, что мы сами себя убили в матче с "Пари НН"
Нападающий московского "Динамо" Муми Нгамалё высказался после упущенной победы над "Пари НН" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"