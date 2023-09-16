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Шишкин: — про "Локо": концовка прошлого сезона, когда команда поднялась на восьмое место, обнадеживала

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Бывший защитник "Локомотива" Роман Шишкин высказался на тему ситуации в команде.
Фото: Анастасия Камынина
"Концовка прошлого сезона, когда "Локомотив" поднялся на восьмое место, обнадеживала. С учетом перспективной работы главного тренера Михаила Галактионова ожидания были большими. Проблески присутствуют, но нужна стабильность", — сказал Шишкин.

Отметим, что спортсмен, уже завершивший карьеру, выступал за московскую команду с 2010 по 2017 год. В нынешнем сезоне железнодорожники в семи матчах чемпионата страны набрали 12 очков и занимают в турнирной таблице шестое место. В следующем туре команду Галактионова ожидает матч с "Оренбургом". Он состоится, завтра, 17 сентября, в Москве.

Источник: "Известия".


Шишкин Локомотив
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