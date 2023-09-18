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Ранджелович — о переходе в "Рубин": времени на принятия решения много не требовалось, мне нравится РПЛ

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Нападающий "Рубина" Лазар Ранджелович заявил, что получил предложение от казанской команды в последние дни трансферного окна. Футболист ранее выступал за "Олимпиакос".
Фото: Gettyimages.ru
"В последние дни окна возникло предложение из Казани. Времени на принятия решения много не требовалось. Уже играл в России, мне нравится РПЛ, нравится инфраструктура", — сказал Ранджелович.

Нападающий отметил, что счастлив оказаться в казанской команде. Сербский футболист заявил, что много знает о "Рубине" и считает его большим клубом. Отметим, что в минувшем сезоне Ранджелович играл на правах аренды за "Урал" из Екатеринбурга.

Источник: Sport24.


Рубин Ранджелович
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