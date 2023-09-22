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Спортдир "Оренбурга": не договорились с Тереховым по деньгам. Дело только в этом

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев подтвердил, что в летнее трансферное окно клуб вёл переговоры с защитником Сергеем Тереховым.
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
"Мы общались с Серегой Тереховым – это правда... Не договорились с ним по деньгам. Дело только в этом", — сказал Андреев.

33-летний Терехов, ранее заявивший, что также имевший предложения от ЦСКА и "Динамо", перешёл в "Химки", выступающие в Первой лиге. Три предыдущих сезона спортсмен провёл в "Сочи". Ранее он также выступал и за "Оренбург".

Источник: "Матч ТВ".


Терехов Андреев Оренбург Химки Российские трансферы
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