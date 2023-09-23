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Наставник "Спартака" Абаскаль: рад обыграть сильное и качественное "Динамо"

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Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал победу своей команды над столичным "Динамо" (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
— Важная победа. Могли забивать еще, в первом тайме имели 3–4 хороших момента. Соперник бил издали, не надо было ему позволять. Но и после перерыва мы выглядели остро, не хватало точности. Рад обыграть сильное и качественное "Динамо". Доволен, что не пропустили.

Этим вечером в Москве был проведен очередной матч девятого тура чемпионата России по футболу. В рамках него "Спартак" на своем поле встретился со столичным "Динамо". Подопечные Гильермо Абаскаля одержали викторию. Итоговый счет поединка – 1:0. Единственный мяч в свой актив записал форвард хозяев Тео Бонгонда.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сумел заработать 16 очков. Данный показатель позволил красно-белым забраться на четвертое место в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Спартак Абаскаль Динамо
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