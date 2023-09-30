"Витор очень счастлив в "Краснодаре". Надеюсь, он поможет добиться успеха команде в этом сезоне", — сказал Норманд.
27-летний Тормена выступает за российскую команду с лета 2023 года, когда перешёл из "Браги". За новую команду спортсмен в пяти матчах провёл на поле 389 минут, не отметившись результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Тормены: Витор очень счастлив в "Краснодаре"
Агент Рафаэль Норманд, представляющий интересы защитника "Краснодара" Тормены, рассказал, что его клиент счастлив выступать за команду.
Фото: ФК "Краснодар"