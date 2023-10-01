"Спартак" негласно начал поиски нового главного тренера на смену действующему наставнику Гильермо Абаскалю, сообщают СМИ. По данным источника, представители красно-белых неформально обращались к нескольким агентам из Европы. Сообщается, что с ними проводились консультации по поводу подбора тренерских кандидатур.
Ранее генеральный директор красно-белых Олег Малышев заявлял СМИ, что руководство клуба доверяет Абаскалю, несмотря на последние результаты команды в чемпионате.
1 октября самарские "Крылья Советов" разгромили "Спартак" со счётом 4:0. Красно-белые занимают пятое место в таблице РПЛ, набрав 16 очков в 10 матчах. Из последних 7 матчей РПЛ команда Гильермо Абаскаля проиграла 4.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" неформально начал поиски нового главного тренера
По данным СМИ, представители "Спартака" начали консультации по вариантам кандидатур нового наставника команды.
Фото: Metaratings